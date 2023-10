Mann hinter Demos: Die krude Welt eines linken Hamas-Relativierers

Ich bin ein Mitbegründer der Palästinenser Solidarität Österreich (PSÖ) und einer der Organisatoren unserer Demos. Ich setze mich seit 30 Jahren für ein freies Palästina ein.

Es herrscht große Empörung darüber, dass Sie ausgerechnet nach dem Massaker an Juden Demos gegen Israel veranstalten. Dort werden judenfeindliche Parolen gerufen.Wir haben nichts gegen Juden. Wir kämpfen gegen die Kolonialgewalt Israel. Jetzt strebt der Völkermord an Palästinensern wieder einem Höhepunkt entgegen, deswegen demonstrieren wir noch mehr als sonst.

Auslöser der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen war das Pogrom an jüdischen Zivilisten, verübt von der Terrororganisation Hamas.Terroristen sind in erster Linie die israelische Armee. Aber ja, nicht jede Aktion des Widerstands ist moralisch gerechtfertigt. Der palästinensische Kampf gegen das Apartheidsregime Israel ist kein Mädchenpensionat. headtopics.com

Dieser Vergleich ist eine unfassbare Verharmlosung des NS-Terrors. Seit dem Nationalsozialismus wurden noch nie so viele Juden an einem Tag getötet wie durch die Terrorbande aus Gaza.Ich finde umgekehrt, dass der Westen den Zionismus verharmlost. Es starben bisher im Nahost-Konflikt um ein Vielfaches mehr Palästinenser als Israelis. Die israelische Armee ist eine Terrororganisation, die vertreibt, ermordet, Lebensgrundlagen zerstört.

Die Handlungen der israelischen Armee stehen in historischem Zusammenhang mit dem Kampf um Israel. Vom ersten Tag an wollten die umliegenden arabischen Staaten Israel auslöschen – erklärtes Ziel von Hamas oder Iran. Mit diesen Islamisten machen Sie als Linker nun gemeinsame Sache. Das ist absurd.So viele Jahre der Besatzung und Unterdrückung drücken sich auch in verhärteten politischen Zuständen aus. Der Islamismus der Hamas ist Folge der israelischen Besatzung. headtopics.com

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕

Die Welt ist auf eine neue Pandemie nicht vorbereitetDie Beobachtungsstelle der WHO und der Weltbank kommt zum Schluss, dass die Welt schlecht auf eine neue weltweite Gesundheitskrise vorbereitet wäre. Weiterlesen ⮕

Eine literarische Reise in die Welt der BäumeSchriftsteller Bodo Hell führte die Besucher bei seiner Lesung aus „Begabte Bäume“ auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Bäume begleitet von Wissensschatz und Humor. Weiterlesen ⮕

„Die Welt wird dich vermissen“:Tod mit 54: Freunde gedenken „Friends“-Star Matthew PerryDer Schauspieler verstarb überraschend im Alter von 54 Jahren. Mit rührenden Worten verabschieden sich viele seiner Weggefährten in den sozialen Netzwerken. Weiterlesen ⮕

Angebliche Handwerker stehlen Tresor aus Wohnung von 94-JährigerDie Polizei sucht derzeit nach drei Männern, die die Frau bestohlen haben sollen. Weiterlesen ⮕

Spaziergänger findet Stabbrandbombe im Wiener Michaeler WaldDer Mann reagierte vorbildlich: Er rührte das Kriegsgerät nicht an und alarmierte die Polizei. Weiterlesen ⮕