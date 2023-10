Mann bricht für Redbull und Sandwich in Supermarkt ein

Ein 40-jähriger österreichischer Staatsbürger steht im Verdacht zu Mittagszeit in ein Lebensmittelgeschäft in der Wiener Landstraße eingebrochen zu sein. Der Mann habe eigenen Angaben zufolge zwei Redbulls und ein Salami-Baguette konsumiert. Zum krönenden Abschluss sollte ein Kinder-Maxi-King die Mahlzeit abrunden. Doch so weit kam es erst gar nicht, denn der Alarm ging plötzlich los.

