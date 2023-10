Mann (45) bei Arbeiten von Bus erdrückt

Drama am Nationalfeiertag in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen)! Polizisten konnten um 14:50 Uhr bei einer Tankstelle einen unter dem Heck eines Gelenkbusses eingeklemmten Mann wahrnehmen. Dem ersten Anschein zufolge dürfte der Mann diverse Reparaturen am Unterboden des Busses durchgeführt haben, wobei ein für ein Pkw bestimmter Wagenheber eingeklemmt und verwendet wurde.

Dieser dürfte in weiterer Folge das Gewicht des Fahrzeuges vermutlich nicht mehr standgehalten haben, dieses erdrückte dann in weiterer Folge den Mann. Die Polizisten setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Gemeinsam mit weiteren etwa 15-20 Personen wurde sogleich versucht, das Heck des Busses anzuheben, um so die eingeklemmte Person zu befreien.

Umgehend nach der Bergung des Betroffenen begann ein Passant mit der Reanimation. Kurz darauf traf die Rettung ein, welche die weitere Erste Hilfe bzw. laufende Reanimation übernahm – es konnte jedoch nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden. Von den Beamten konnten währenddessen, im Zuge der Sachverhaltsaufklärung, die Daten des Opfers erhoben werden. Es handelte sich bei dem Verunglückten um einen 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen.25.10. headtopics.com

