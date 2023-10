Mann (28) wird von 4 Tonnen erdrückt, ist sofort tot

Am 26.10.2023 gegen Mittag ereignete sich im Gewerbegebiet von Ötz (Bezirk Imst) ein Arbeitsunfall, bei dem ein 28-jähriger Österreicher zu Tode kam. Der Arbeiter führte alleine Arbeiten an einer rund vier Tonnen schweren Lkw-Ladefläche durch, als diese aus bislang unbekannter Ursache auf ihn stürzte und tödlich verletzte.

Als der Firmeninhaber um 12:30 Uhr auf das Firmengelände kam, stellte dieser den tragischen Unfall fest und alarmierte die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Ötz konnte die Lkw-Ladefläche mit einem Gabelstapler anheben, sodass der Mann geborgen werden konnte.Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen. Außer der Polizei und der FFW Ötz waren noch ein RTW und ein Mitarbeiter des Arbeitsinspektorates Tirol vor Ort im Einsatz.

