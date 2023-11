Mank: Am Nationalfeiertag zu Bewegung begeistern

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Nachwuchs. Auch die jüngsten Läuferinnen und Läufer zeigten im Nachwuchsbewerb großes Talent, Ehrgeiz und Motivation. Insgesamt konnten in Mank 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßt werden.raditionell fand am Nationalfeiertag der Fitlauf und Fitmarsch rund um Mank statt. Rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewältigten gehend oder laufend die Strecke.

Auch heuer durften sich die Sportlerinnen und Sportler über eine neue Strecke freuen, die von der Sportunion Mank ausgesteckt wurde. Erst kurz vor Beginn wurde der Streckenverlauf bekannt gegeben. Die Läuferinnen und Läufer konnten zwischen einer kurzen Runde von etwa fünf Kilometer und einer längeren Route über 8,6 Kilometer wählen. „Als Laufclub Mank freuten wir uns über alle Teilnehmenden, insbesondere über die zahlreich erschienenen Kolleginnen und Kollegen vom HSV Melk“, resümierte Obmann Andreas Pfeffer. headtopics.com

Wie jedes Jahr starteten die Läuferinnen und Läufer gemütlich ins Rennen, das über Asphalt, Schotter und Wiesenwege führte. Erst ab dem dritten Kilometer verschärfte die führende Gruppe das Tempo. Gegen Ende des Rennens setzten sich die HSV-Athleten Thomas Gastecker und Manuel Gansch, sowie Philipp Barbi vom LC Mank vom Rest ab.Barbi hatte die meisten Reserven am letzten Kilometer und freute sich über den Gesamtsieg vor Gastecker und Gansch.

