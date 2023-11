Mangelnde Verkehrssicherheit: In Österreich fehlen zuverlässige Daten zu Geschlechtskrankheiten

Vielleicht waren die Sterne schuld. Rund um das Jahr 1500 grassierte in Europa eine Seuche. Die Kranken bekamen kleine Geschwülste an den Geschlechtsteilen, die sich später auf andere Körperteile ausbreiteten. Oft zerstörte die Seuche schließlich die inneren Organe und das Gehirn. Man rätselte über den Ursprung: Vielleicht hatte die Sternenkonstellation Skorpion diese Epidemie verursacht? Die stand nämlich für die Geschlechtsteile.

Mit der Erfindung des Penicillins in den 1950ern wurde die Krankheit letztlich gut heilbar. Und doch ist sie alles andere als verschwunden. Schon seit Jahren sind Fälle von Krankheiten wie Syphilis, die durch sexuellen Kontakt übertragen werden, im Steigen. Das zeigt auch ein Überblicksartikel, der vergangene Woche im Fachjournalerschienen ist. Zwischen 2010 und 2019 stieg die Zahl der Syphilis-Fälle bei den 15- bis 49-Jährigen um 87 Prozent an, und zwar in ganz Europa.

