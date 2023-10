Manchester bleibt"Skyblue". Manchester City fegte am Sonntagnachmittag im altehrwürdigen Old Trafford über Englands Rekordmeister United hinweg. Die Star-Truppe von Pep Guardiola dominierte in allen Belangen. Knipser Erling Haaland brachte die Citizens mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße.Klare Verhältnisse im brisanten Stadtderby von Manchester. Ex-Salzburger Haaland schoss den Rivalen mit einem Doppelpack aus dessen eigenen Stadion.

Phil Foden machte in der Schlussphase alles klar (80.). Haaland hatte wieder die Füße mit im Spiel, leistete die Vorarbeit. United hatte vor 73.502 Fans nichts entgegenzusetzen. City hatte deutlich mehr Ballbesitz (61 Prozent), Abschlüsse (20:7) und kontrollierte die Partie.

Damit schloss der Tabellendritte der Premier League zum zweitplatzierten Arsenal auf, liegt weiter zwei Punkte hinter Leader Tottenham. United bleibt Mittelmaß. Der Druck auf Trainer Erik ten Hag wächst. Tabellenplatz acht mit bereits elf Punkten Rückstand auf die Spurs entspricht nicht dem Anspruch der"Red Devils".