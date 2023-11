Manche Palästinenser fürchten eine „Katastrophe wie 1948“

Tel Aviv. Frauen mit kleinen Kindern auf dem Arm, die Koffer über staubige Landstraßen ziehen. Großfamilien, die ihre nötigsten Habseligkeiten in Plastiksäcken über den Schultern tragen. Die Bilder, die in diesen Tagen aus dem umkämpften Gazastreifen kommen, wecken in vielen Palästinensern düstere Erinnerungen an die Nakba, die Flucht und Vertreibung Hunderttausender im Zuge des israelischen Unabhängigkeitskrieges.

Die Nakba, zu Deutsch: Katastrophe, begann im Jahr 1948, als der junge jüdische Staat gegen arabische Armeen um sein Überleben kämpfte. Was genau im Schatten des Krieges geschah, ist bis heute nicht restlos geklärt: Manche Historiker betonen, arabische Kommandeure hätten die Palästinenser selbst zur Flucht aufgefordert, andere schreiben, israelische Soldaten hätten sie systematisch vertrieben. Für beide Fälle gibt es Belege, vermutlich kam beides vor.

