Managerinnen in Wien werden eingespart oder durch Männer ersetzt

Sigrid Oblaks Geschäftsführungsposition wird nicht mehr ausgeschrieben. Das ist nur einer von mehreren Fällen bei Unternehmungen der Stadt Wien, in denen Managerinnen eingespart oder durch Männer ersetzt wurden.Eines sei ihm besonders wichtig, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, „dass Frauen die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben – in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in allen Lebensbereichen“. Es war der 1.

Mai 2023, die Sonne blinzelte freundlich über den Rathausplatz, und Ludwig predigte am Hochamt der Sozialdemokratie durchaus emotional: „Wenn Frauen bereit sind, Funktionen zu übernehmen, sollten wir sie dabei unterstützen, liebe Genossinnen und Genossen!“ Gut möglich, dass einer der Genossen nicht ganz so genau zugehört hat. Denn nur wenige Wochen später erklärte SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke der langjährigen Geschäftsführerin der Wien Holding, Sigrid Oblak, in einem persönlichen Gespräch, dass ihre Position nicht wieder ausgeschrieben wird. 15 Jahre stand die studierte Raumplanerin dem Unternehmen im Eigentum der Stadt vo





