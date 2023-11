Makroökonomische Sorgen angesichts der aktuellen Krisenherde

Die Welt besteht scheinbar nur mehr aus Krisenherden: Ukrainekrieg, Israel-Gaza-Konflikt, hohe Inflation, Rezession, Klimakrise. Was macht Ihnen angesichts all dessen aus makroökonomischer Sicht am meisten Sorgen?Es wird Sie nicht verwundern, dass ein ehemaliger Zentralbanker erst mal die Inflation nennt. Sie ist immer noch zu hoch. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir in der Eurozone wie geplant unseren Zielwert von zwei Prozent bis zum Jahr 2025 erreichen können.

Aufgrund der vielen geopolitischen Risiken, die natürlich auch viel Sorge machen. Sie sind in ihren Auswirkungen sehr substanziell. Die Globalisierung, wie wir sie lange Zeit erlebt haben, wird sich so nicht fortsetzen lassen, solange der Westen und der Globale Süden derart unterschiedliche Positionen einnehmen. Bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds in Marrakesch haben mir die Vertreter des Globalen Südens inoffiziell immer wieder gesagt, dass der Westen die falschen Prioritäten setze und es eigentlich viel mehr um die Reduzierung der Armut ginge als um die Bekämpfung des Klimawandel





