Als Schauspielerin hat sie alles gewonnen: Zwei Oscars, drei Golden Globes, vier Emmys, einen Tony Award, sieben Baftas. Und jetzt wird sie mit 88 Jahren auch noch zur Modeikone. Das spanische Luxushaus Loewe hat mit ihr als Testimonial einen Volltreffer gelandet. Die drei Kampagnenbilder mit Smith wurden von Juergen Teller fotografiert und gingen noch vor ihrer offiziellen Veröffentlichung viral.

Dabei ist die Schauspielerin vor allem für zwei Rollen bekannt: Als Hogwarts stellvertretende Schulleiterin und Quidditch-Fan Professor McGonagall unterstützte sie Harry Potter in den Kinofilmen. Und als Lady Violet Crawley, verwitwete Countess of Grantham in der Nostalgie-Serie „Downton Abbey“, die sie weltweit in die Wohnzimmer brachte. Ihre Berühmtheit war ihr stets unangenehm.

1963 unterstützte sie Elizabeth Taylor und Richard Burton im Kinodrama „Hotel International“. Bereits zwei Jahre später wurde sie für den Oscar nominiert, als sie die Desdemona neben Laurence Oliviers Othello spielte. Als ihr bester Film gilt „Die besten Jahre der Miss Jean Brodie“ (1969), für den sie mit 35 einen Oscar erhielt. 1979 wurde der zweite Oscar fällig, für ihre Nebenrolle im Drama „Das verrückte California-Hotel“. headtopics.com

Gleichzeitig brillierte sie am Londoner West End und New Yorker Broadway. In einem ihrer seltenen Interviews erklärte sie, warum sie die Bühne dem Film bevorzugt: „Keine zwei Aufführungen sind genau gleich“, sagte sie der „Sunday Post“. „Wenn etwas schief geht, kannst du dich darauf freuen, es in der nächsten Vorstellung wieder in Ordnung zu bringen.

2008 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert; die Chemotherapie schwächte sie stark, trotzdem drehte sie währenddessen den sechsten Harry-Potter-Film. „Du fühlst dich schrecklich krank. Ich hielt mich an den Geländern fest und dachte: ‚Ich kann das nicht.‘“, sagte sie dem „Telegraph“ und scherzte über ihre ausgefallenen Haare: „Ich hatte kein Problem damit, die Perücke aufzusetzen. Ich war wie ein gekochtes Ei. headtopics.com

