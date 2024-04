Mädchen begegnet Wölfen beim Laufen im Mühlviertel

Bei Freistadt, im oberösterreichischen Mühlviertel. Die tschechische Grenze ist dort keinen Kilometer mehr entfernt. Am Ostersonntag geht die 13-jährige Tochter des Landwirte-Ehepaars Affenzeller noch laufen. Sie steckt sich die Kopfhörer in die Ohren und startet los. Nur rund 500 Meter vom Haus entfernt nimmt sie die Kopfhörer wieder raus. „Sie hat sich beobachtet und verfolgt gefühlt“, erzählen die Eltern später, deshalb habe das Mädchen nicht mehr abgelenkt sein wollen.

Sie läuft weiter, in einen Waldbühel, eine kleine Ansammlung von Bäumen. „Plötzlich stand ein großer Wolf direkt vor ihr, gerade einmal fünf Meter entfernt“, erzählt die Mutter. Im ersten Schock sei ihre Tochter stehen geblieben, hätte noch einen zweiten Wolf gesehen und sei dann „in Todesangst um ihr Leben gelaufen“

