Maßnahmen zur Wiederbelebung des Anzbachs nach Gülle-Unfall

Im August vergangenen Jahres ereignete sich in Unter-Oberndorf ein tragischer Vorfall, der das Ökosystem des Anzbach s schwer belastete. Rund 50.000 Liter Gülle aus der Güllegrube eines Bauernhofs traten aus und verunreinigten den Anzbach . Das örtliche Ökosystem erlitt erheblichen Schaden. Besonders betroffen war die Wienerwald-Forelle , die über Jahrzehnte hinweg den Anzbach bevölkerte.

Die genetische Anpassung dieser Forellen an ihren Lebensraum machte sie zu einem wertvollen Bestandteil der lokalen Biodiversität

Anzbach Gülle-Unfall Ökosystem Wienerwald-Forelle Biodiversität

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



noen_online / 🏆 15. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Maria Anzbach: „Die Grönholm-Methode' kommt nochmals auf die BühneDie Schaustellerei war mit dem Stück „Die Grönholm-Methode“ sehr erfolgreich, daher kommt es am 12. und 13. April wieder zur Aufführung. Der Kartenvorverkauf wurde bereits gestartet.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Minisymposium über Medizin in Maria AnzbachInteressante Fachvorträge standen im Gemeindezentrum auf dem Programm.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Betrunkener landete in Maria Anzbach mit E-Scooter im GrabenMit einem E-Scooter war ein Mann auf der Heitzinger Straße in Maria Anzbach unterwegs. So ganz unter Kontrolle dürfte er sein Gefährt, auf dem er auch sitzen konnte, nicht gehabt haben, denn er war in Schlangenlinien unterwegs und landete kurzerhand auch noch im Graben, wo er liegen blieb.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Neues Café Löwenzahn erblüht in Maria AnzbachAus dem ehemaligen Dorfcafé wird das „Café Löwenzahn“. Anfang Mai werden Helene Malecek und ihr Partner Stefan Zeitlhofer das Lokal eröffnen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

„Sie bergen nicht nur die Toten“: Interessantes über Friedhof AnzbachVictoria König berichtete im Vortrag zum Thema „Denn sie bergen nicht nur die Toten“ über ihre Erfahrungen als Ministrantin auf dem heimatlichen Friedhof.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Als CEO lieber am eigenen Königreich arbeiten – oder am Ökosystem?Zu tun gibt es viel, doch was steht tatsächlich auf der CEO-Agenda? Zwei Practicioners im Gespräch mit Managementberater Michael Hirt und „Presse“-Redakteur Michael Köttritsch. Diesmal mit Isabell...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »