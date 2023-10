Lukas Perman: „Pferde spiegeln die innere Haltung“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Im Herbst startet Perman eine weiterführende systemische Ausbildung, da er gerne mehr im Bereich Personality Coaching anbieten möchte.

Als Architekt Sam machte Lukas Perman seiner Donna, gespielt von Bettina Mönch, im Finale des Musicals Mamma Mia einen Heiratsantrag. Drei ankommende Männer im Boot, drei potentielle Väter für Sophie (Perman 2.v.l.). In Mörbisch war deren Ankunft auf der Seebühne fast so, wie im gleichnamigen Film auf einer griechischen Insel.

Verkaufsschlager durch Schlagerverkauf: Das bunt-glitzernde Mamma Mia-Styling begeisterte allabendlich über 6.000 Zuseher, insgesamt wurden mehr als 180.000 Tickets erworben. Lukas Perman (Mitte) genoss die Rolle, die im Kinofilm Pierce Brosnan spielte. headtopics.com

usicalstar Lukas Perman absolvierte die Ausbildung zum pferdegestützten Coaching und erzählte der NÖN, was ihn dabei so fasziniert. Er sitzt fest im Sattel. Auf der Bühne ebenso wie am Rücken der Pferde. Musicalstar Lukas Perman ritt bereits in seiner Kindheit in Oberösterreich. Als er Ende 20 war, entdeckte er das Reiten in der Natur wieder als Ausgleich zum Beruf. Heute pflegt er den Umgang mit Islandpferden als Vater-Töchter-Hobby mit seinen beiden älteren Mädchen Liv Su, 8 und Ivy Su, 5 Jahre.

