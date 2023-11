Luftschlag auf Flüchtlingslager in Gaza, unzählige Tote

zu massiven Explosionen gekommen, bei der nach ersten Erkenntnissen viele Menschen getötet wurden. Bilder zeigen mehrere massive Krater, wo zuvor Wohnblöcke standen. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtet, seien bislang mehr als 47 Leichen aus den Trümmern geborgen worden.

Derweil gibt es Berichte von Leuten vor Ort, wonach zunächst ein israelischer Luftschlag ein Objekt im Flüchtlingslager getroffen habe. Mehrere Minuten später sei der Boden vor Ort eingestürzt, wobei viele Leute auch in große Löcher gefallen seien. Die Hamas-Terroristen machen sich in ihrem Kampf auch ein weitverzweigtes

unter dem Gazastreifen zunutze. Zudem gibt es Vermutungen, dass ein israelischer Luftschlag ein unterirdisches Munitionslager getroffen haben und so eine Kettenreaktion ausgelöst haben könnte.Das israelische Militär hat wenig später bekannt gegeben, dass man einen Luftschlag im Gebiet ausgeführt habe, um einen ranghohen Hamas-Kommandanten auszuschalten. headtopics.com

, Richard Hecht, gegenüber"CNN". Auf die zivilen Todesopfer angesprochen, sagt der Sprecher zum Journalisten:"Das ist die Tragik des Krieges.", und argumentierte, dass der Hamas-Kommandant, der beim Luftschlag beseitigt wurde,"viele Israelis" getötet habe. Beim Getöteten handle es sich um Ibrahim Biari, den Kommandanten des Central Jabaliya Battalions, der einer der Verantwortlichen für die Angriffe des 7. Oktober gewesen sei.

Die arabischen Länder der Region, allen voran Ägypten und Jordanien, weigern sich, Menschen aus dem Gazastreifen aufzunehmen.Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem"langen Krieg für Israel". headtopics.com

