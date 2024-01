Luftreiniger in Rehaklinik und Unternehmen: Schutz vor Corona und anderen Keimen

Leise brummt der Luftreiniger, während die Therapeutin ihre Patient:innen durch die Übungen leitet. Die Rehaklinik Pirawarth setzt seit Beginn der Corona-Pandemie auf Lufthygiene. Der Einsatz hat sich gelohnt: „Wir haben keine konkreten Zahlen dazu, aber eines steht fest: Wir hatten die ganzen drei Jahre hindurch nie einen Corona-Cluster bei uns in der Reha-Klinik. Angesteckt haben sich die Leute also nicht bei uns im Haus“, berichtet Jeanette Himberger aus der Leitstelle des Hauses.

Als medizinische Einrichtung wollte die Klinik besonders hohe Standards in Sachen Lufthygiene erfüllen. Aber auch immer mehr Unternehmen setzen auf Luftreiniger (nicht zur verwechseln mit Luftbefeuchtern). So berichtet etwa der inzwischen pensionierte Geschäftsführer der unter anderem in der Medizintechnik tätigen Wild Gruppe, Josef Hackl, was die Installation von Luftfiltern im Jahr 2020 gebracht hat: „Wir hatten keine einzige direkte Corona-Übertragung im Haus.“ Luftreiniger schützen aber nicht nur vor Corona, sondern vor jeglicher Art von Viren, Bakterien, sonstigen Keimen und Pilze





WienerZeitung » / 🏆 19. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Millionenpleite eines bekannten Autoindustrie-Zulieferers: 200 Jobs betroffenDas Unternehmen gehört zu den europaweit führenden Unternehmen in der Herstellung von Alugussteilen für die Automobilindustrie.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Kindertheater, Rutsche und mehr:Warten aufs Christkind: Was Familien in Graz unternehmen könnenDie Zeit bis zur Bescherung am 24. Dezember ist vor allem für kleine Menschen unerträglich lange. Hier ein paar Tipps, was man unternehmen kann, bis das Christkind eeeeeendlich da ist.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Erste Gläubigerversammlung der insolventen Signa-UnternehmenDie erste Versammlung der Gläubiger der wichtigsten und nun insolventen Signa-Unternehmen fand statt. Die Finanzierung ist aus Sicht der Signa-Verwalter gesichert, aber die Kreditschützer sehen das anders.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die Vorteile von Diversität am ArbeitsplatzUnternehmen erkennen den Mehrwert von Diversität und setzen auf eine vielfältige Belegschaft. Experten erklären, wie Diversität in Unternehmen hergestellt, gelebt und gemanagt werden kann.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Corona-Impfstoffe: Viel Empörung, wenig Evidenz von RechtsDie FPÖ und rechte Medien entrüsten sich über einen Faktencheck zu Covid-Impfstoffen. Welche Argumente liefern Herbert Kickl und seine Gefolgsleute?

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Corona-Impfung: Nein, die Öffentlichkeit wurde nicht belogenDie FPÖ und andere Rechtsparteien behaupten, dass die Welt über Nutzen und Wirkung der Covid-Impfstoffe getäuscht wurde. Die Fakten erzählen aber eine ganz andere Geschichte.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »