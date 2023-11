Luftangriff in Chan Junis: Mindestens 70 Tote in Krankenhaus

Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen sind nach einem israelischen Luftangriff in der Stadt Chan Junis mindestens 70 Tote in einem Krankenhaus der Stadt gezählt worden. Dutzende Patienten, darunter viele Kinder und Jugendliche, hätten im Nasser-Krankenhaus am Sonntag wegen schwerer Brandwunden behandelt werden müssen, erklärte die Hilfsorganisation unter Berufung auf ihre Mitarbeiter in der Klinik.

Am Sonntagmittag war in der Klinik bereits eine Statistik ausgehangen, wonach 47 Menschen getötet worden waren. Ein Fotograf hatte der Deutschen Presse-Agentur zu dem Zeitpunkt berichtet, in der Klinik seien viele Leichensäcke aufgereiht gewesen. Die israelische Armee veröffentlichte zunächst keine Mitteilung zu den Berichten über Angriffe im Süden des Gazastreifens.Mehrere der im Gazastreifen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln sind nach israelischer Darstellung zeitweise in das Schifa-Krankenhaus in Gaza gebracht worde





KURIERat » / 🏆 4. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Palästinenser suchen nach israelischem Luftangriff in Chan Yunis nach ÜberlebendenBei einem israelischen Luftangriff in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen wurden sechs Menschen verletzt. Es ist unklar, ob es sich um eine Rakete des israelischen Militärs handelte. Israel hat Panzer und Truppen in den Gazastreifen entsandt und einen begrenzten Angriff auf Hamas-Aktivisten und -Standorte durchgeführt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Viele Tote bei Luftangriff – Proteste gegen NetanjahuBei Luftschlägen kamen im Gazastreifen laut palästinensischen Angaben 33 Menschen ums Leben. Indes wird vor dem Haus Benjamin Netanjahus protestiert.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Dutzende Tote nach Luftangriff in Flüchtlingslager im GazastreifenIsrael fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows“-System über dem Roten Meer ab. Die WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen. Hamas und Iran tauschen sich in...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 28,125 Weiterlesen »

Hamas: 27 Tote bei israelischem Luftangriff nahe UNO-SchuleBei einem mutmaßlichen Angriff der israelischen Armee nahe einer UNO-Schule in der Flüchtlingslager Jabalia sind nach Angaben der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas mindestens 27 Menschen getötet worden.

Herkunft: noen_online - 🏆 18. / 22,5 Weiterlesen »

„Heftige Kämpfe“ der israelischen Bodentruppen in Gaza, tödlicher Luftangriff auf FlüchtlingslagerDutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen. Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Ägypten öffnet den Übergang Rafah für...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 28,125 Weiterlesen »

Luftangriff auf Flüchtlingslager in Jabalia: Israel spricht von 50 toten „Terroristen“Dutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen. Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Ägypten öffnet den Übergang Rafah für...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 28,125 Weiterlesen »