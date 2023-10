Lucas Braathen beendet seine Karriere im alpinen Skisport

Der Schock im alpinen Skisport war groß, als Lucas Braathen in Sölden mit gerade einmal 23 Jahren sein Karriereende bekannt gab. „Zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich frei“, sagte der Norweger und hinterließ fassungslose Medienvertreter. Die Überraschung war groß, auch wenn es in den vergangenen Tagen zu einem Streit zwischen Braathen und dem norwegischen Verband kam.

Auf seinem Instagram-Kanal kommentierten zahlreiche Stars der Szene ein Video, in dem sich der amtierende Slalom-Weltcupsieger vom Skisport verabschiedet. „Das kannst du nicht machen. Menschen wie du sind so wichtig für unseren Sport, ich hoffe du kommst zurück. Das System muss sich verändern aber das ist ein großer Verlust für den Skisport“, schrieb der Franzose Johan Clarey.

