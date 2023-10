Lonely Planet Reiseführer: Die besten Reiseziele für 2023

27.10.2023 10:50:00 / Herkunft: DiePressecom

Zum 50. Jubiläum des Reiseführers Lonely Planet wurden in die „Best of Travel“-Edition 50 Länder, Regionen, Städte und Orte aufgenommen. In diesem Jahr neue sind die beiden Kategorien:, „günstig“ und „nachhaltig“. Neben beliebten Reisezielen wie Kroatien, Südafrika oder Thailand sind mit Usbekistan, Benin oder Nicaragua auch spannende Geheimtipps dabei. Trends wie Slow Travel werden mit dem protugisischen Jakobsweg oder Nachtzügen in Europa aufgegriffen.