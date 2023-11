Lokal wird reaktiviert: Aus „Relax“ wird „Level7“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Aus dem ehemaligen „Relax“ wird nun das „Level7“. Ab dieser Woche will man jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag für Stimmung und gute Laune in der Alpenstadt sorgen. ven Höller und Jacqueline Koch holen Hauptstraßenlokal aus Dornröschenschlaf. Schon in dieser Woche wird aufgesperrt.

Ehrgeizige Pläne haben Sven Höller und seine Geschäftspartnerin Jacqueline Koch. Die beiden holen das ehemalige „Relax“ an der Hauptstraße aus dem Dornröschenschlaf und wollen es unter „Level7“ zu einem Fixstern für Nachtschwärmer und Partytiger im Bezirk etablieren. headtopics.com

„Wir wollen ein breites Publikum ansprechen“, erzählt Sven Höller, der sich mit seiner Haus- und Gartenservice-Firma bereits ein berufliches Standbein aufgebaut hat. Während sich die Jugend im Disco-Bereich des Lokals austoben kann, will man im Barbereich das erwachsene Publikum ansprechen. „Es wird definitiv kein Beisl“, verspricht Sven Höller.

Geschäftspartnerin Jacqueline Koch arbeitet als Hochzeits- und Eventplanerin und verspricht Qualität im Lokal. „Man darf gespannt sein: Es gibt Abwechslung und kein Tag wird wie der andere sein“, so die ehrgeizige Ansage. headtopics.com

Geöffnet hat man immer Donnerstag, Freitag und Samstag ab 18 Uhr, die Disco ist Freitag und Samstag ab 21 Uhr geöffnet. „Es gibt auf jeden Fall auch strenge Ausweiskontrollen“, so Höller. Musikalisch will man u. a. mit Motto-Partys punkten. „Es soll auch Live-Acts geben“, so Sven Höller. Außerdem kann im Lokal Billard und Dart gespielt werden.

