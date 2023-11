Lohnverhandlungen der Metaller enden schneller als erwartet

Nach sechseinhalb Stunden waren die Lohnverhandlungen der Metaller am Montagabend schneller als erwartet vorbei. Danach gab Hans-Karl Schaller den OÖN Einblick, wie die Verhandlungen aus seiner Sicht gelaufen sind. Das Angebot der Arbeitgeber nannte er respektlos. Der erfahrene Verhandler geht davon aus, dass der Fachverband der Metalltechnischen Industrie die Verhandlungsgemeinschaft der Metaller endgültig auflösen will."Die wollen die Sozialpartnerschaft sprengen.

" Schon die Vorlage von mehreren weiteren Verhandlungsterminen unmittelbar nach Start der Gespräche habe die Gewerkschaft vor den Kopf gestoßen. Bis 8. Dezember habe die Arbeitgeberseite vier Termine vorgelegt."Mein Kommentar war: Da will jemand keinen Abschluss, wenn zuerst einmal vier weitere Termine hergelegt werden", so Schaller. Vor allem Forderungen im Rahmenrecht wie die Kürzung des Überstundenzuschlages von 100 auf 50 Prozent stieß sauer auf."Das haben die Arbeitgeber-Verhandler mit 0,4 Prozent bewertet." Der Mehrzeitzuschlag bei Teilzeit von 25 Prozent sollte ganz wegfalle





