LKW-Unfall auf Auffahrtsrampe zur A25 Welser Autobahn

In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) ist Freitagvormittag ein LKW auf der Auffahrtsrampe zur A25 Welser Autobahn auf einer Ölspur ins Schleudern gekommen und im Straßengraben hängengeblieben.

Der Unfall passierte auf der Auffahrtsrampe von der B1 Wiener Straße zur A25 Welser Autobahn in Fahrtrichtung Knoten Wels. Im Bereich der Auffahrtsrampe war offenbar eine massive Ölspur, ein LKW kam darauf ins Schleudern und blieb zwischen der Auffahrts- und Abfahrtsrampe im Straßengraben hängen. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung musste ein LKW-Bergeunternehmen angefordert werden.

