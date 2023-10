Lkw mit überladenem Gewicht gestoppt

Der Lkw war um 2200 kg, bzw. um über 62 Prozent des höchst zulässigen Gewichtes überladen war. Die hintere Achse des Lastwagens war sogar um 85 Prozent zu schwer beladen.

Dem Lenker, einem 27-jährigen Türken, wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige an die BH Kufstein folgt.

