Lkw kippte in Kurve um und schlitterte in Pkw

Beide Lenker wurden schwer verletzt. Der Notarzthubschrauber brachte den Lkw-Lenker, die Rettung den Pkw-Lenker in Spitäler.

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Montag gegen 8.15 Uhr auf der B8 bei der Ausfahrt der S2. Ein Lkw kam in der Kurve auf die Gegenfahrbahn, kippte um und schlitterte in einen entgegenkommenden Pkw. Schließlich rutschen beide dann noch gegen ein Straßenschild. Der Lkw-Lenker war im Fahrzeug eingeklemmt und musste herausgeschnitten werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in ein Krankenhaus geflogen, der Pkw-Lenker mit der Rettung ins Spital gebracht.

Pkw-Lenker krachte bei Lilienfeld gegen FelswandEin Lenker kam in Lilienfeld aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und knallte gegen eine Felswand. Der Wagen prallte zurück auf die Fahrbahn. Weiterlesen ⮕

Alko-Lenker verursacht Unfall mit vier PkwEin alkoholisierter Lenker löste einen Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen aus. Weiterlesen ⮕

Bayern: Eingeschlossenen Lenker nach Pkw-Straßenbahn-Zusammenstoß in München befreitMÜNCHEN (BAYERN): Ein 68-Jähriger ist am frühen Abend des 29. Oktober 2023 in der Westendstraße in München beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Die Feuerwehr befreite ihn mit technischen Geräten aus seinem Fahrzeug. Weiterlesen ⮕

Fahrzeug in Vollbrand: Mit Stroh beladener Lkw wurde in Ainet Raub der FlammenAm Samstag fuhr in Ainet ein 47-jähriger Mann mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen und mit Stroh beladenen Lkw auf einem Privatweg talwärts. Plötzlich bemerkte er Rauch in der Fahrerkabine. Der Mann hielt den Lkw sofort an und bemerkte sofort, dass das Stroh auf dem Fahrzeug brannte. Weiterlesen ⮕

Auto in der Aurach: Verletzter Lenker versteckte sich nach Unfall bei Pinsdorf zu Hause im KellerPINSDORF. In Pinsdorf (Bezirk Gmunden) ist in der Nacht auf Freitag ein Autolenker mit seinem Fahrzeug in die Aurach gestürzt. Der Lenker irrte mit einer Kopfverletzung umher. Weiterlesen ⮕

Alko-Lenker (37) steigt in Audi, rammt mehrere AutosAm späten Freitag nahmen Anrainer der Wattgasse im 16. Bezirk einen lauten Knall wahr. Ein Alko-Lenker richtete im Grätzl ziemlich viel Schaden an. Weiterlesen ⮕