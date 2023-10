Live: Schwarz in Sölden nach Traumlauf voran

Um 10 Uhr begann in Sölden der erste Herren-Riesentorlauf der Weltcup-Saison – allerdings auf verkürzter Strecke. Aufgrund des starken Windes hat sich die Jury dazu entschieden, den Start hinunter zu verlegen. Rund zwölf Fahrsekunden fehlen.Marcel Hirscher beendete seine Karriere nach zwei Olympiasiegen und acht großen Kristallkugeln. Den wohl größten heimischen Skifahrer aller Zeiten hielt es nicht lange im Ruhestand.

Bei Top-Events wie dem Hahnenkammwochenende oder einer Ski-WM darf auch er als Co-Kommentator nicht fehlen.Alexandra Meissnitzer steht den Herren mit ihren waghalsigen Kamerafahrten bei den Damenrennen um nichts nach. Auch sie ist seit Jahren eine beliebte Co-Kommentatorin und Expertin im ORF, bleibt also auch in der Ski-Pension präsent.ÖSV-Adler Thomas Morgenstern bleibt auch nach der Karriere ein Überflieger.

Ötztal-Tourismus-Chef Oliver Schwarz über Sölden: „Piste ist in sensationellem Zustand“Oliver Schwarz, Direktor von Ötztal Tourismus, bei „Tirol Live“ zu Ski-Weltcup, der Macht der Bilder, den Aussichten für die Wintersaison und dazu, warum der Klimawandel den Sommer beflügeln könnte. Weiterlesen ⮕

Live: ÖSV-Stars jagen in Sölden das StockerlNach den Frauen starten heute auch die Männer mit dem Riesentorlauf in Sölden in den Weltcup-Winter. Gelingt gleich der erste Podestplatz? Weiterlesen ⮕

Weltcup-Auftakt :Federica Brignone führt nach der Topgruppe mit einem TraumlaufHeute startet der alpine Ski-Weltcup mit dem Riesentorlauf der Frauen in die neuen Saison. Hier verpassen Sie nichts! Weiterlesen ⮕

Schweizerin holt Sölden RTL vor BrignoneLara Gut-Behrami hat den Frauen-Riesentorlauf zum Start des alpinen Ski-Weltcups in Sölden gewonnen. Weiterlesen ⮕

Sölden präsentiert sich ganz in Weiß zum AuftaktPünktlich zum Auftakt präsentiert sich Sölden ganz in Weiß. Weiterlesen ⮕

Diskussion um den Weltcup-Auftakt:Sölden kämpft um den Gletscher - und versteht die Abneigung nichtIn Sölden fühlt man sich von der heftigen Diskussion um den Weltcup-Auftakt überrollt – schließlich kämpfe man ja selbst darum, die Lebensdauer der Gletscher zu verlängern. Weiterlesen ⮕