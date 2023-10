Live: ÖSV-Stars jagen in Sölden das Stockerl

Marcel Hirscher beendete seine Karriere nach zwei Olympiasiegen und acht großen Kristallkugeln. Den wohl größten heimischen Skifahrer aller Zeiten hielt es nicht lange im Ruhestand. Er ging unter die Ski-Hersteller, mischt jetzt mit seiner Marke"Van Deer" den Weltcup abermals auf.Den Adrinalin-Kick sucht Hirscher mittlerweile abseits der gesicherten Pisten. Nicht nur auf zwei Brettern, auch auf Rädern. 2022 nahm er erstmals beim Erzbergrodeo teil.

Auch sie ist seit Jahren eine beliebte Co-Kommentatorin und Expertin im ORF, bleibt also auch in der Ski-Pension präsent.ÖSV-Adler Thomas Morgenstern bleibt auch nach der Karriere ein Überflieger. Er hat jetzt auch Pilotenschein und mit Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger gemeinsam eine Helikopterfirma.Gregor Schlierenzauer beendete 2022 seine Karriere. Er will jetzt als Immobilienmakler völlig neue Wege beschreiten.

Live: ÖSV-Stars starten die RTL-AufholjagdDer zweite Durchgang im Riesentorlauf von Sölden steht auf dem Programm. Gelingt Österreichs Läuferinnen die Aufholjagd? Weiterlesen ⮕

Brignone führt beim Riesentorlauf in Sölden, Tirolerin Gritsch beste ÖSV-LäuferinDie übrigen Österreicherinnen kamen nicht in die Top Ten und hatten teilweise großen Rückstand. Auch für Topstar Mikaela Shiffrin lief es nicht optimal. Der Entscheidungsdurchgang beginnt um 13.00 Uhr. Weiterlesen ⮕

ÖSV-Stars verpassen bei Gut-Behrami-Sieg TopplätzeDie erste Siegerin der neuen Weltcup-Saison heißt Lara Gut-Behrami. Die Schweizerin gewann den Riesentorlauf in Sölden mit knappem Vorsprung. Weiterlesen ⮕

Schweizerin holt Sölden RTL vor BrignoneLara Gut-Behrami hat den Frauen-Riesentorlauf zum Start des alpinen Ski-Weltcups in Sölden gewonnen. Weiterlesen ⮕

Sölden präsentiert sich ganz in Weiß zum AuftaktPünktlich zum Auftakt präsentiert sich Sölden ganz in Weiß. Weiterlesen ⮕

Neustart für Katharina Liensberger beim RTL in SöldenDie Karriere von Katharina Liensberger ist trotz ihrer erst 26 Jahre bereits eine bewegte. Der RTL in Sölden soll einen Neustart einläuten bei Österreichs bester Skifahrerin der jüngeren Vergangenheit. Aber dieses Mal läuft es ganz nach den Vorstellungen des ÖSV. Weiterlesen ⮕