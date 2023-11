Liste mit 500 Personen: Erste Ausländer verlassen Gazastreifen über Grenzübergang Rafah

Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft dürfen ausreisen. Auch Verletzte will Ägypten aufnehmen.

Bei den Bodenkämpfen sind laut Israel elf Soldaten ums Leben gekommen. Im Westjordanland kommt es zu gewaltsamen Ausschreitungen.

Damentennis in Linz: Vorstoß in eine neue LigaDas WTA-Event erfährt eine kräftige Aufwertung und wird 2024 erstmals als WTA-500-Turnier ausgetragen.

Fünf Tote: Bauarbeiter stürzen in Hamburg von Gerüst, mehrere Personen vermisstMehrere Arbeiter stürzten bei Bauarbeiten in der Hamburger Hafencity in die Tiefe. Nach mehreren Personen wird noch gesucht.

Wien: Zwei Personen nach Pkw-Überschlag auf der S1 im Auto eingeklemmtWIEN: Zwei unbestimmten Grades verletzte Personen wurden am Nachmittag des Sonntag, 29. Oktober 2023, von der Berufsfeuerwehr Wien mit schwerem Gerät aus ihrem verunfallten Pkw befreit. Mit hydraulischen Scheren schnitten die Einsatzkräfte das Fahrzeugdach teilweise ab, um die Insassen zu retten.

Geiselnahme in Japan: Mann hat Personen in Postamt in seiner GewaltZwei Menschen wurden zuvor in nahegelegenem Spital durch Schüsse verletzt. Ob die Ereignisse in einem Zusammenhang stehen ist noch unklar.