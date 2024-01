Linus Straßer gewinnt den Slalom in Kitzbühel

Der Deutsche Linus Straßer hat in Kitzbühel den Slalom gewonnen. Er setzte sich am Sonntag mit Laufbestzeit im Finale um 14 Hundertstelsekunden vor dem Schweden Kristoffer Jakobsen durch, Vorjahressieger Daniel Yule aus der Schweiz lag als Dritter 0,20 Sekunden zurück. Der Halbzeit-Dritte Manuel Feller (+0,79), der zuvor in Adelboden und Wengen gewonnen hatte, rutschte mit einem fehlerhaften Lauf auf den vierten Platz. Dominik Raschner (+1,53) wurde Siebenter.

Johannes Strolz (+2,40) und Adrian Pertl (+2,43) belegten die Plätze 15 und 16, weitere Österreicher hatten es nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Auf dem harten und extrem glatten Untergrund am Ganslern häuften sich die Ausfälle





