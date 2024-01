Warum Linus Straßer die Steiermark als „fanatisch“ bezeichnet und bei der Anreise aus Kitzbühel extra noch einen Tankstopp einlegte – wie vor seinem Sieg 2022.Linus Straßer mag Schladming, die Reiteralm und das Ennstal. Man könnte es fast als seine „dritte Heimat“ neben Kitzbühel/Kirchberg und München bezeichnen. Nirgendwo trainiert er öfter. Und sein Sieg vor zwei Jahren auf der Planai war für ihn ein ganz besonderer. Diesmal kommt er als frischgebackener Kitzbühel-Sieger nach Schladming.

Und machte ganz gezielt Halt an einer bestimmten Tankstelle. „Vor zwei Jahren bin ich dort auf dem Weg zum Rennen auch stehengeblieben. Und dann haben mich ein paar Einheimische erkannt, trotz Maske.“ Und Straßer erlebte, wie „positiv fanatisch“ die Region ist, wie sehr sie den Skisport lebt. „Sie fragten, ob sie ein Foto mit mir machen dürfen. Als ich ging, rief mir einer nach: „Des g‘winnst heit, Straßer!“ Nun stellte sich heraus: Die Gruppe an der Tankstelle war aus Dellach im Drauta





