Linke Ministerinnen in Spanien verärgern Israel mit „Genozid“-Vorwurf

-Land ist die Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen so groß wie in Spanien. Zehntausende Menschen gingen in den vergangenen Tagen in Madrid und in Barcelona gegen die israelische Offensive in Gaza und für eine sofortige Feuerpause auf die Straße. Auch in vielen anderen spanischen Städten wurde mit Palästina-Fahnen protestiert.

Sogar spanische Regierungsmitglieder schlossen sich an und warfen Israel vor, im Zuge der Angriffe auf die palästinensische Terrororganisationkeine Rücksicht auf Zivilisten zu nehmen. Allen voran marschierte in Madrid Spaniens linksalternative Vizeregierungschefin, Yolanda Díaz. „Israel begeht in Gaza Kriegsverbrechen und verletzt das internationale Recht“, sagt sie. Díaz ist der Kopf der Linksallianz, die in Spanien als Juniorpartner mit den Sozialdemokraten regiert.

Israel spielt im Krieg gegen die ZeitDer Krieg ist in die „nächste Phase“ eingetreten. Doch die Kritik aus dem Ausland wächst, die Familien der Geiseln machen Druck – und der Iran verschärft seine Drohungen. Weiterlesen ⮕

Israel und Hamas wegen Verstößen gegen das Völkerrecht gewarntDer Chefankläger warnt Israel und die Hamas vor Verstößen gegen das Völkerrecht und fordert, dass die Hilfe die Zivilbevölkerung erreicht. Weiterlesen ⮕

Bodeneinsatz in Gaza: Israel meldet neue Gefechte mit HamasNach der Ankündigung Israels, die Bodeneinsätze im Gazastreifen „schrittweise“ auszuweiten, hat die israelische Armee am Sonntag neue Gefechte mit bewaffneten Kämpfern der Hamas in Nordgaza gemeldet. Diese hätten auf israelische Truppen geschossen, in der Folge seien sie getötet worden, teilte die Armee via Telegram mit. Weiterlesen ⮕

Frauen an der Front: Wie sie Israel verteidigenFrauen spielen in Israels Armee und Verteidigung seit jeher eine unverzichtbare Rolle. Weiterlesen ⮕

Maschine aus Tel Aviv gelandet: Israel-feindlicher Mob stürmte FlughafenEin Flugzeug aus Tel Aviv war in Dagestan gelandet. Zuletzt kam es im Nordkaukasus zu einer ganzen Reihe antisemitischer Vorfälle. Weiterlesen ⮕

Aufruhr in Dagestan: Menschenmenge stürmt Rollfeld wegen Flugzeug aus IsraelIn einer aufgeheizten Stimmung machen Muslime Jagd auf vermeintliche Juden. Eine Gruppe Menschen versuchte offenbar, israelische Flüchtlinge im Flughafen Machatschkala zu attackieren. Weiterlesen ⮕