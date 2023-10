Lilienfelder kam in Hofstetten von Straße ab

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Ein jähes Ende nahm die Autofahrt eines Autolenkers aus dem Bezirk Lilienfeld in Hofstetten-Grünau am Nationalfeiertag.

Der Mann war am Abend mit seinem Pkw vom Pielachtal in den Bezirk Lilienfeld unterwegs. In Plambach kam er plötzlich von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über den Pkw, der Wagen kam seitlich in der Böschung zum Liegen. Ein Augenzeuge des Unfalls verständigte den Notruf. Der Mann, der alleine unterwegs war, hatte großes Glück. Er blieb unversehrt, auch sein Auto wurde trotz ungewollten Ausritts kaum beschädigt.

