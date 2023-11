LICHTFEST in Krems: Licht und Mobilität im Fokus

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Wenn im Winter die Tage kürzer und dunkler werden, sind wir für die Funktionalität unseres Alltags angewiesen auf künstliches Licht.

Mit dem Motto „Licht. Eine Welle viele Teilchen“ widmet sich das diesjährige LICHTFEST dem Thema Mobilität. Laut Kuratorin Kerstin Wiesmayer ist die Mobilität – neben Architektur, Infrastruktur und Gemeinschaft – einer der Grundpfeiler einer Stadt, und wie fast überall spielt das Licht darin eine tragende Rolle.

So widmen sich die neun über die Altstadt verteilten Installationen alle auf ihre Weise dem Zusammenspiel von Licht und Mobilität, und fügen sich zu einem harmonischen Gesamtbild zusammen. headtopics.com

Interessierte können zwischen den unterschiedlichen Installationen wechseln und einen Besuch des LICHTFESTS in ihren Alltag integrieren. Bespielt werden unter anderem die Landstraße, die Ursulakapelle und die Piaristenstiege. Informationen zu den Installationen finden Interessierte in der LICHTFEST-Zentrale in der Unteren Landstraße 69.

Das LICHTFEST hat nicht nur zum Ziel, die künstlerischen Arbeiten auszustellen – die Besucher sollen auch emotional berührt werden. „Wir wünschen uns, dass die Leute Freude empfinden“, so Kuratorin Kerstin Wiesmayer. Sie sollen inspiriert werden, die Stadt aus bisher unbekannten Blickwinkeln zu betrachten und mit anderen ins Gespräch zu kommen. headtopics.com

Das LICHTFEST beginnt am Donnerstag, 2. November, um 16.36 Uhr – denn genau dann geht die Sonne unter, und bei aller Verfügbarkeit von künstlichem Licht sollte auf dessen natürliche Quelle, die Sonne, nicht vergessen werden. Die Installationen werden von 2. bis 12. November täglich zwischen 16.36 Uhr und 21.36 bespielt; betreute Orte sind bis 19.36 Uhr geöffnet.

