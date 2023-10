Lichtermeer für israelische Geiseln auf dem Heldenplatz geplant

Für 2. November hat die Initiative Yes We Care zu einem Lichtermeer „gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass“ aufgerufen. Auch Angehörige der von der Hamas festgehaltenen Geiseln sollen nach Wien kommen.

Für 2. November hat die Initiative Yes We Care zur Teilnahme an einem Lichtermeer für die Freilassung der israelischen Geiseln auf dem Wiener Heldenplatz aufgerufen. Das teilte der Wiener Bildungskoordinator und AktivistDaniel Landau auf der Plattform X mit. Bei der Veranstaltung, die am Donnerstag um 20 Uhr stattfinden soll, seien „ausdrücklich alle“ eingeladen, so Landau auf X.

Am Donnerstag dürften im Rahmen der Initiative drei bis vier Familienangehörige der entführten Israelis nach Wien kommen. Die israelische Botschaft war aus diesem Anlass an Landau herangetreten und habe kurzfristig um die Organisation gebeten, sagte Landau gegenüber „MeinBezirk.at“. headtopics.com

Landau hat mit der Initiative Yes We Care in den vergangenen Jahren schon mehrmals Lichtermeere veranstaltet, entweder als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine, als Unterstützung für die Pflegekräfte während der Coronapandemie oder als Gedenken an die tote Ärztin Lisa-Maria Kellermayr. (twi)

