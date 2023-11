Letzter Beatles-Song „Now and Then“ erscheint am Donnerstag

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Letzter Steinmetz in KlosterneuburgPhilipp Hornstein ist der letzte Steinmetz in Klosterneuburg und kümmert sich um die Gestaltung der Grabstätten. Der Trend zur Urnenbestattung und der Wunsch nach Kostenersparnis führen dazu, dass die traditionelle Grabgestaltung an Bedeutung verliert. Weiterlesen ⮕

San Antonio besiegt in NBA Phoenix in letzter SekundeMit einem umstrittenen Treffer 1,2 Sekunden vor der Schlusssirene haben die San Antonio Spurs am Dienstag in der National Basketball Association (NBA) einen 115:114-Sieg bei den Phoenix Suns geholt. Weiterlesen ⮕

Was ist derzeit am Friedhof gefragt?Die NÖN fragte bei Bestattungs-, Steinmetz- und Gärtnereibetrieben nach, was derzeit am Friedhof gefragt ist. Es wird festgestellt, dass in letzter Zeit mehrere Gräber zurückgelassen wurden und Steinplatten auf Gräbern beliebter werden, um die Grabpflege zu erleichtern. Die Zahl der Kremierungen und Urnengräber nimmt zu. Weiterlesen ⮕

„Past Lives“ in der Filmbühne Waidhofen/YbbsDer Verein Filmzuckerl zeigt das Kinodebüt von Celine Song am 8. und 9. November im Original mit Untertiteln im Waidhofner Kino. Weiterlesen ⮕

Corona-Infektion in einem Linzer BüroIm Herbst erkranken immer mehr Menschen, auch in den Büros. Ein Angestellter in einem Linzer Büro sorgt für Aufregung, als er mit lautem Husten die Belegschaft verunsichert. Es stellt sich jedoch heraus, dass es sich nur um eine kleine Corona-Infektion handelt. Weiterlesen ⮕

Skandal in Italien: Trainer verletzt Kollegen mit einem BrotIn der Serie C schleuderte der Montevarchi-Coach eine harte Focaccia ins Gesicht des Cesena-Trainers und verpasste ihm eine blutige Wunde. Weiterlesen ⮕