Letzter Beatles-Song erscheint - Lichtermeer gegen Antisemitismus

Eine Gruppe von 31 Österreicherinnen und Österreichern konnte gestern über den Grenzübergang Rafah den Gazastreifen verlassen. Insgesamt konnten am Mittwoch mindestens 320 ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit Zweitpass die Grenze nach Ägypten überqueren. Bei einem erneuten Angriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Jabalia wurden unterdessen offenbar Dutzende Menschen getötet und verletzt.

hat am Mittwoch damit begonnen, Ausländer ohne gültige Papiere in Sammellager zu bringen. Hintergrund ist das Auslaufen einer Frist, bis zu der alle Einwanderer ohne Aufenthaltsrecht das Land verlassen haben müssen. Das betrifft vor allem afghanische Flüchtlinge. Nach pakistanischen Angaben haben bereits mehr als 140.000 Ausländer das Land verlassen.

wird es heute noch im Südwesten und Südosten Englands. Wegen des gestern Abend aufziehenden Orkantiefs „Ciarán“ erwartet der britische Wetterdienst Met Office sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h. Er warnte vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile. headtopics.com

Letzter Beatles-Song „Now and Then“ erscheint am DonnerstagNeue Technik ermöglicht es, dass ein altes Demoband von John Lennon zu einem ganzen Song werden konnte. Es sei, als wäre Lennon „wieder bei uns“, sagt Schlagzeuger Ringo Starr. Weiterlesen ⮕

Letzter Steinmetz in KlosterneuburgPhilipp Hornstein ist der letzte Steinmetz in Klosterneuburg und kümmert sich um die Gestaltung der Grabstätten. Der Trend zur Urnenbestattung und der Wunsch nach Kostenersparnis führen dazu, dass die traditionelle Grabgestaltung an Bedeutung verliert. Weiterlesen ⮕

San Antonio besiegt in NBA Phoenix in letzter SekundeMit einem umstrittenen Treffer 1,2 Sekunden vor der Schlusssirene haben die San Antonio Spurs am Dienstag in der National Basketball Association (NBA) einen 115:114-Sieg bei den Phoenix Suns geholt. Weiterlesen ⮕

Neue Gefechte an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon - Heute ist Equal Pay Day -Thiem gewinnt in ParisWir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens. Weiterlesen ⮕

Taxifahrerin rettete 83-jähriger Amstettnerin 25.000 EuroBetrüger wollten einer 83-jährigen Amstettnerin 25.000 Euro abgaunern, doch eine aufmerksame Taxifahrerin machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Weiterlesen ⮕