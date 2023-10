Paul McCartney gab in einem Interview mit der BBC im Sommer bekannt, dass ein letztes"neues" Lied der Beatles veröffentlicht wird. Am Donnerstag wurde offiziell verkündet, dass der Song mit dem Titel"Now And Then" am 2. November erscheinen wird. Basierend auf einem Demo von Lohn Lennon, dessen Stimme dank modernster KI-Technik von sämtlichen Nebengeräuschen befreit wurde, haben McCartney und Ringo Starr den Track fertiggestellt.

Letzter Beatles-Song erscheint am 2. November Die Geschichte von"Now And Then" beginnt in den späten 1970er-Jahren, als Lennon im New Yorker Dakota Building ein Demo mit Gesang und Klavier einspielte. 1994 übergab seine Frau Yoko Ono die Aufnahme Paul, George und Ringo - zusammen mit Lennons Demos für"Free As A Bird" und"Real Love".

Demo von"Now And Then" Hier kam nun Peter Jackson ins Spiel. Für die Dokumentationen"The Beatles: Get Back" konnten der Neuseeländer und sein Team mithilfe der sogenannten MAL-Audiotechnologie von WingNut Films Mono-Aufnahmen entmischen und Instrumente, Gesang sowie alle einzelnen Stimmen in Gesprächen der Beatles isolieren. Das ebnete den Weg für einen Revolver-Mix von 2022, der direkt von den vierspurigen Masterbändern stammt. headtopics.com

McCartney:"Da war sie, Johns Stimme, kristallklar" "Da war sie, Johns Stimme, kristallklar", wird McCartney in einer Aussendung zitiert."Es ist ziemlich emotional. Und wir alle spielen darauf, es ist eine echte Beatles-Aufnahme." Starr ergänzt:"Noch dichter an das Gefühl, ihn (Lennon, Anm.) wieder bei uns im Raum zu haben, werden wir niemals kommen.

McCartney und Starr vollendeten das Lied 2022 2022 machten sich McCartney und Starr daran, das Lied zu vollenden. Den Lead-Gesang auf"Now And Then" teilen sich Lennon und McCartney. Die Gitarrenparts von Harrison stammen vom damals gescheiterten Versuch, den Song für die"Anthology"-Reihe fertigzustellen. headtopics.com

Künstliche Intelligenz im Pop: Schreib mir einen Song im Stil von DrakeErsetzt künstliche Intelligenz bald den Popstar, oder ist sie ein gutes Tool, um mit wenig Kostenaufwand Musik zu machen? Die Band Bon Jour nimmt die Sache locker.