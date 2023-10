Letzte Generation blockiert Ski-Weltcup in Sölden

Störaktion beim Ski-Weltcup in Sölden: Klima-Kleber der Letzten Generation haben am 29. Oktober mit einer Blockade die einzige Zufahrtsstraße zur Rennstrecke lahmgelegt.

"Wenn unsere Regierungen in der Klimakrise weiter die Arbeit verweigern, wird es in den Alpen bald gar keinen Ski-Weltcup mehr geben. Stattdessen erwarten uns Waldbrände, Bergstürze und die Evakuierung ganzer Dörfer – so eine Zukunft will ich nicht!", so Sprecherin

Sie sehe es als ihre Pflicht, ihre Mitmenschen vor der drohenden Klimakatastrophe zu warnen,"sodass niemand mehr wegschauen kann.""Solange die Regierung den von ihr selbst beauftragten Klimarat ignoriert und nicht einmal einfachste Schutzmaßnahmen umsetzt, steht viel mehr als nur das Skifahren auf dem Spiel."

