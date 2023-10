NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

utorin und Psychotherapeutin Merith Streicher las aus ihren für Kinder geschriebenen Büchern „Und die Menschenwürde bleibt“ und „Grund- und Freiheitsrechte von A - Z“. Im Rahmen von „Österreich liest“ fand am Montag eine Lesung in der Kunst.Buch.Bibliothek der Kunst.Galerie.Waldviertel statt. Die Autorin und Psychotherapeutin Merith Streicher las an diesem Nachmittag aus ihren für Kinder geschriebenen Büchern „Und die Menschenwürde bleibt“ und „Grund- und Freiheitsrechte von A - Z“.

Angekündigt wurde ein „Speed Reading“ – das ist jedoch eine Schnelllesetechnik, bei der Wörter und Wortgruppen vom Gehirn erkannt werden, ohne dass man die einzelnen Buchstaben nacheinander liest. Das Vorlesen auf Speed-Reading-Weise ist daher unmöglich, kein Zuhörer würde einen dermaßen fragmentiert gelesenen Text verstehen. Merith Streicher trug ihre Texte infolgedessen in gemäßigtem Tempo vor, lediglich die Lesezeit war schnell vorüber. headtopics.com

Kinderbücher sollten die jungen Leser dazu animieren, aufgeschlossen und rücksichtsvoll anderen Lebewesen gegenüber zu denken und zu handeln. Aus den beiden Büchern von Merith Streicher können Kinder diese für das gute Zusammenleben wichtige Erkenntnis allerdings nicht gewinnen.

