Lesung einer Zeitzeugin: Herta Bugl erzählt aus ihrem Leben im Krieg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Eine interessante Lebensgeschichte hörten die zahlreichen Besucher, die in das Herzogenburger Betriebsseelsorgezentrum gekommen waren, wo die St. Andräerin Herta Bugl, die in den nächsten Tagen ihren 87.

Viele Jugendliche, die jetzt mit den Kriegen und Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten konfrontiert werden, können sich oft nicht vorstellen, dass ihre Groß- und Urgroßeltern damals auch um ihr Leben gezittert haben – und was sie alles machen mussten, nur um ihre Familie durchzubringen.

Unter den vielen Zuhörern sah man Josef Schogger, Annemarie Helm, Bernhard Mayer-Helm, Edith Leitner, Notburga Schaupp, Theresia Janisch, Silvia Payer, Herta Mörtl, Werner und Eva Pipan sowie Elfi Gindel. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Startbonus in Liebe, Alltag und Berufsleben: Warum es schöne Menschen im Leben leichter habenDieses Phänomen beschreibt der Begriff „Pretty Privilege“. Ein Attraktivitätsforscher spricht über Wettbewerbsvorteile in allen Lebensphasen. Weiterlesen ⮕

Nationalfeiertag:Was Wahlösterreicher über ihr Leben in der Steiermark sagenIn der Mehrstimmigkeit zu Hause. Drei Wahlsteirerinnen und -steirer über den Eifer, das Leben und die Arbeit hier und anderswo. Weiterlesen ⮕

Andreas Salcher in Haugsdorf: Alles beginnt mit Vertrauen ins LebenErst vor wenigen Tagen war sein neues Buch erschienen und schon wurde es präsentiert: Bestsellerautor Andreas Salcher kam nach Haugsdorf. Weiterlesen ⮕

Falsche Diagnose kostet junger Sportlerin fast LebenMonatelang litt Marija P. an Lähmungserscheinungen, hatte unerträgliche Schmerzen, doch die richtige Diagnose ließ auf sich warten. Weiterlesen ⮕

Druck auf Labour-Partei wegen Haltung zum Gaza-KriegIn der Labour-Partei steigt der Druck auf Parteichef Starmer, sich für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg einzusetzen. Zahlreiche Mitglieder und Abgeordnete fordern eine Verurteilung der israelischen Angriffe und kritisieren Starmers Verständnis für die Abstellung von Wasser und Elektrizität im Gazastreifen. Der schottische Labour-Chef und der Londoner Bürgermeister schließen sich den Forderungen nach einer Waffenruhe an. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg: Piloten aus der Ukraine in Arizona ausgebildetUngarn und Slowakei lehnen EU-Hilfsgelder für die Ukraine ab. Aktuelle Ereignisse im Ukraine-Krieg. Weiterlesen ⮕