Lesemeisterinnen und Lesemeister des Landes gekürt

ena Klanert und Angelina Heinrichsberger sind unter den 40 Lesemeisterinnen und Lesemeistern des Landes. Den ganzen Sommer lang hieß es in vielen öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs: „Lesemeisterin & Lesemeister gesucht!“ Nun wurden aus den rund 2.000 Einsendungen die insgesamt 40 Lesemeisterinnen und Lesemeister gezogen – je zehn aus jedem Landesviertel. Darunter waren auch die 9-jährige Lena Klanert, die sich in der Stadtbücherei St.

„Wir wollen die Freude am Lesen steigern und so auch die Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern fördern. In vielen Bibliotheken gibt es ganz bewusste, zielgruppenorientierte Aktionen zur Lese- und Sprachförderung“, betont der für Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.„Die beliebte Kinderleseaktion für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren wird seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit Treffpunkt Bibliothek veranstaltet. headtopics.com

