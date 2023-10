Lesemeisterin zu Gast im Biblio-Dreieck

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Maria Fasching war die einzige Gewinnerin aus dem Bezirk Horn; ihre Mutter Ilse Fasching (dahinter) unterstützt seit 2012 das Team des Biblio-Dreieckes von Sabine Neunteufl (r.).Das „märchenhafte Frühstück“ des Bibliodreiecks lockte auch heuer wieder zahlreiche Besucher aus den Gemeinden Hardegg, Langau und Weitersfeld, vor allem Familien mit kleineren Kindern, in die Bibliothek des Weitersfelder Rathauses , wo die Gäste ein reichhaltiges „gesundes Buffet“ erwartete.

Zu den gesunden Brötchen und verführerischen Mehlspeisen des Weitersfelder Bibliotheksteams las Bibliodreiecksgründerin Sabine Neunteufl den Kindern auch „Kostproben“ aus Neuerwerbungen der Kinderbibliothek vor.Mit besonderer Freude begrüßte Büchereileiterin Sabine Neunteufl heuer die einzige Gewinnerin der beliebten Kinderleseaktion „Gesucht: Lesemeisterin & Lesemeister“ des Bezirkes Horn, Maria Fasching aus Starrein. headtopics.com

Bei der Preisverleihung, die vor Kurzem stattfand wurden insgesamt vierzig Lesemeister aus Niederösterreich ausgezeichnet. Heuer wurden die Gewinner samt ihren Familien zu einer Sonderfahrt mit der Wachaubahn von Spitz nach Krems eingeladen, wo man eine Familienführung durch die Landesgalerie und das Karikaturmuseum Krems erlebten und die Ausstellung des Kinderbuchautors und Illustrators Erwin Moser besuchten.

Feuerwehr Wels bietet Mitmach- und Informationsprogramm zum 160. GeburtstagDie Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels bot anlässlich ihres 160. Geburtstags ein aktives Mitmach- und Informationsprogramm für Besucher jeden Alters an. Zahlreiche Feuerwehr-Fans, darunter viele Welser Familien, nutzten die Gelegenheit, um die Welt der Feuerwehr hautnah zu erleben. Auch Nachtwächter waren zu Gast und erzählten spannende Geschichten in der Hauptfeuerwache. Interessierte Welserinnen und Welser sowie Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sind eingeladen, sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wels zu engagieren.

