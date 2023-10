Leona, Andy & Dani singen für eine lebenswerte Zukunft in NÖ

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie 13 Finalisten des zweiten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs der Kultur.Region.Niederösterreich stehen fest. Sie werden am 7. November beim großen Finale von „Mein Lied für … eine lebenswerte Zukunft“ vor dem ORF-Landesstudio antreten. Mit dabei aus dem Bezirk Hollabrunn: Dani Eibensteiner und Andy Schörg aus Ziersdorf sowie Leona Fichtinger aus Magersdorf.

25 Acts haben sich im Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg den kundigen Ohren der Jury des Wettbewerbes der Kultur.Region.Niederösterreich „Mein Lied für … eine lebenswerte Zukunft“ gestellt. Sie waren im Vorfeld aus über 100 Einreichungen ausgesucht worden. headtopics.com

Besonders beeindruckend sei nicht nur die Qualität der einzelnen Beiträge gewesen, sondern insgesamt die große musikalische und künstlerische Bandbreite, so das Urteil der Jury: „Von sehr ruhigen und persönlichen Songs über die eigene lebenswerte Zukunft bis hin zu kritischen Songs über die Zukunft aller, von der Ballade bis zum Rock, vom klassischen Liedermacher-Vortrag bis hin zum Rap in Ski-Anzügen spannte sich genretechnisch und...

Von den 25 Acts blieben nun 13 übrig: Leona Fichtinger aus Magersdorf („Die Welt ist nicht perfekt“) schaffte es ebenso in große Finale, wie Dani Eibensteiner und Andy Schörg aus Ziersdorf („Jeder Tag ist ein Geschenk“). Weiters: Lisi Dorn, das Duo Erdrauch, Meister Grössing, das Duo Karonie, Kathi Kindler, Christian Lugmayr, Marty Pi, Rosie & Stoffi, Mario und Julia Schenkermayr, der Schickimicki Club sowie Tante Hedwig.Sie alle treten am 7. November in St. headtopics.com

