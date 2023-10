Lenker schwer alkoholisiert:Mit Auto in Kuhstall gefahren: Stier musste eingeschläfert werden

Nach einem schweren Unfall am Samstagabend in Stainz musste ein Stier eingeschläfert werden. Ein stark alkoholisierter Lenker (51) war mit seinem Pkw von der Straße abgekommen, er durchbrach einen Weidezaun und die Holzfassade eines Kuhstalls und kam erst im Inneren des Stalls zum Stehen. Der 51-Jährige gab an, dass er aufgrund der glatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

