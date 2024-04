Leitzinssenkungen erwartet: Kreditnehmer hoffen auf sinkende Zinsen

Die Finanzwelt erwartet heuer drei Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank. Aber schon im Vorfeld haben die Börsen das in ihren stetig steigenden Kursen eingepreist. Und auch private Kreditnehmer spitzen auf demnächst wieder sinkende Zinsen. Momentan ist die Situation freilich noch so: Bei einer Laufzeit von 10 oder 15 Jahren kostet ein Fixzinskredit (bei der Oberbank) derzeit 3,65 Prozent an Zinsen. Ein variabel verzinster Kredit kostet hingegen noch 4,90 Prozent.

Mit jeder Leitzinssenkung, die im Juni starten könnten, werden dann variabel verzinste Kredite wieder günstiger.Kreditnehmer hätten sich aber mittlerweile an das höhere Zinsniveau gewöhnt. Die steigenden Reallöhne würden ebenso helfen, sagt Oberbank-Chef Franz Gasselsberger. Er sieht daher im privaten Wohnbau"die Talsohle durchschritten". Im ersten Quartal hätte er um 20 Prozent mehr Immo-Kredite verkauf

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KURIERat / 🏆 4. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

OeNB-Chef Holzmann: „Europa könnte die Zinsen früher senken als die USA“Wegen des langsameren Wirtschaftswachstums könnte sich die Preisentwicklung in Europa stärker abschwächen, sagt der Gouverneur der Nationalbank, Robert Holzmann.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Bücherregale: Die Bretter, die die Welt enthaltenGerade auf TikTok wird das Drapieren des Lesestoffs in den eigenen vier Wänden wieder ordentlich gehypt. Aber wie soll die Heimbibliothek aussehen?

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die russischen Nationalisten, die gegen Putin in die Schlacht ziehenBewaffnete russische Freiwilligenverbände drangen von der Ukraine aus in Russland ein. Sie kämpfen an Kiews Seite – mit dem Ziel, die Herrschaft Wladimir Putins zu beenden.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Waffen für die Ukraine: Wo sich die EU auf die Suche nach Milliarden machtDie Ukraine braucht Waffen und Munition – und Europa mehr Rüstung, um sich zu verteidigen. Wie aber finanziert man all das?

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Radikaler als die Taliban: Die Terrorgruppe, die sich zum Anschlag bekenntDer „Khorasan“-Ableger des Terrornetzwerks Islamischer Staat, der den Anschlag von Moskau verübt haben soll, sieht in Russland einen seiner Hauptgegner. Experten halten diese Splittergruppe für...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Prinz William 'zu eingespannt': Prinzessin Anne 'die Einzige, die die Royals retten kann'Anne hat große Willensstärke und geht ihren eigenen Weg. Selbst ihre Reitsport-Karriere sei ein Mittel gewesen, schon früh Abstand zum royalen Rummel zu gewinnen, berichtete sie einmal.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »