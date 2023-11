Leiche eines 36-jährigen Mannes in Itter gefunden

Itter – Dienstagabends gegen 18.30 Uhr wurde in einer Wohnung in Itter die Leiche eines 36-jährigen Mannes gefunden. Der Leichnam wies deutliche Spuren einer Gewalteinwirkung am Hals auf, berichtet die Polizei. Man geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Das Landeskriminalamt ermittelt, Tatortarbeiten und Spurenauswertungen sind laut Polizei derzeit im Gange. Noch heute soll eine Obduktion stattfinden. Sollten im Bereich Itter in den vergangenen Tagen ungewöhnliche Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht worden sein, bittet die Polizei, diese umgehend an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Tirol unter der Telefonnummer 059133/703333 bzw. an eine örtliche Polizeidienststelle zu melden.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags.

