Lega plant Demo zur 'Verteidigung westlicher Werte' in Mailand

gewidmet sein, die sich nach dem 11. September 2001 gegen islamische Extremisten und den Islam im Allgemeinen aussprach und wiederholt davor warnte, dass Europa"zu tolerant gegenüber Muslimen" sei.Die Demonstration ist für den 4. November, den Tag der italienischen Streitkräfte und Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs in Italien geplant.

Salvini unterstrich, die Demonstration in Mailand werde sich"gegen Fanatismus in all seinen Formen" richten."Die Demonstration wird einen Anlass bieten, um die Bedeutung von Freiheit und Demokratie, den Kampf gegen Terrorismus, Antisemitismus und islamistischen Fanatismus zu bekräftigen. Die Errungenschaften und Grundrechte, die den Westen kennzeichnen, dürfen nicht in Frage gestellt werden.

Vor allem in ihren letzten Lebensjahren hatte sie auch großen Erfolg als Autorin. Mehr als zwei Millionen Exemplare ihres Buches"Die Wut und der Stolz" (2001), das in 20 Sprachen übersetzt wurde, sind bisher verkauft worden. Mit islamfeindlichen Texten erntete Fallaci große Zustimmung, aber auch herbe Kritik. Sie starb 2006 an Krebs. headtopics.com

