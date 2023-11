Leere Becken, leere Kassen

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Teile von Norditalien nach Unwetter unter WasserSeit Montag drohen in zahlreichen norditalienischen Regionen Überschwemmungen. Besonders betroffen ist die Metropole Mailand. Weiterlesen ⮕

London: Moskau am Dnipro in der Region Cherson unter DruckDas UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte legt einen Bericht vor zum Einschlag einer Rakete in einem Café in dem ukrainischen Dorf Hrosa, bei dem am 5. Oktober 59 Menschen getötet wurden. Ein... Weiterlesen ⮕

Landesklinikum Scheibbs unter den Top 3Großes Lob an zwei Mostviertler Landeskliniken: Waidhofen/Ybbs und Scheibbs unter den Top 3 der beschwerdeärmsten Kliniken. Weiterlesen ⮕

Mit Trainingsanzug und Adiletten unter die ErdeDie erste Leiche hat er im Alter von 6 Jahren gesehen, mit 13 zum ersten Mal eine geschminkt. Bestatter Johann Teufel spricht über seine Branche und verrät, wie man sich das „Einsermenü“ auch für nach dem Tod bestellen kann. Weiterlesen ⮕

Erdäpfelbauern in der Krise: Ernte stark unter dem SchnittImmer öfter geben Niederösterreicher den Anbau von Erdäpfeln komplett auf, weil er sich wirtschaftlich nicht mehr rechnet. Weiterlesen ⮕

D: Kind unter Pkw eingeklemmt & Personenzug rammt in Konstanz Pkw auf BahnübergangKONSTANZ (DEUTSCHLAND): Am Abend des 31. Oktober 2023 gegen 19:25 Uhr ereignete sich auf der Martin-Schleyer-Straße in Litzelstetten in Konstanz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Dabei wurde das Kind unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Weiterlesen ⮕