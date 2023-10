Lebenslange Haft für ehemaligen kolumbianischen Soldaten wegen Mordanschlag auf haitianischen Präsidenten

Ein ehemaliger kolumbianischer Soldat ist für seine Beteiligung an dem Mordanschlag auf den haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse vor gut zwei Jahren in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Germán Alejandro Rivera Garcia habe gemeinsam mit Mitverschwörern geplant, den damaligen Staatschef zu entführen und zu töten, urteilte ein Bundesgericht in Miami am Freitag, wie die Zeitung „Miami Herald“ berichtete.

Rivera Garcia hatte sich zuvor schuldig bekannt und mit den Ermittlern kooperiert. Medienberichten zufolge hofft er nun, dass seine Strafe nachträglich reduziert wird.Präsident Moïse war in der Nacht auf den 7. Juli 2021 in seiner Residenz in der Hauptstadt Port-au-Prince mit zwölf Schüssen getötet worden. Nach Ermittlungen der Behörden in Haiti und den USA führten rund 20 kolumbianische Söldner im Auftrag mehrerer Hintermänner die Tat aus.

In den USA wurde Anklage gegen elf Personen erhoben, unter anderem gegen einen haitianischen Ex-Senator. Im Juni war bereits ein haitianisch-chilenischer Geschäftsmann wegen seiner Beteiligung an der Verschwörung zu lebenslanger Haft verurteilt worden.Haiti ist das ärmste Land des amerikanischen Kontinents und leidet unter einer äußerst schlechten Sicherheits-, Versorgungs- und Gesundheitslage. headtopics.com

Weiterlesen:

DiePressecom »

14 Jahre Haft für Gefängnisausbruch nach Helikopter-FluchtMit einem kinoreifen Gefängnisausbruch per Hubschrauber und der Hilfe eines bewaffneten Kommandos sorgte der Schwerkriminelle Rédoine Faïd vor fünf Jahren in Frankreich für Schlagzeilen. Weiterlesen ⮕

Verdächtiger nach Pfefferspray-Überfall in HaftEin Verdächtiger wurde nach mehr als acht Monaten festgenommen und in Haft genommen, nachdem er eine Supermarkt-Mitarbeiterin mit Pfefferspray besprüht und Geld aus der Kassalade genommen hatte. Weiterlesen ⮕

Nun sogar von SPD geehrt:„Es ist uns nicht gelungen, Schröder aus der Partei auszuschließen“Der einstige deutsche Kanzler gilt weiter als enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Kritiker halten ihm auch seine jahrelange Tätigkeit für russische Energiekonzerne vor. Weiterlesen ⮕

IT-Ausfälle wegen Umstellung des MeldegesetzesAufgrund der Umstellung des Meldegesetzes in Österreich wird es ab ca. 11 Uhr zu Einschränkungen und Ausfällen bei IT-Anwendungen kommen. Dies betrifft Bereiche, die einen direkten Zugriff auf das Melderegister oder Abfragen der Meldedaten erfordern. Städte wie Graz und Bregenz weisen auf mögliche Ausfälle hin. Die Umstellungsarbeiten sollen bis Dienstag abgeschlossen sein. Weiterlesen ⮕

Mann wegen Gewaltausübung und Drohung vor GerichtEin 30-jähriger Mann steht vor Gericht, weil er seine Partnerin regelmäßig geschlagen und bedroht haben soll. Er fügte ihr schwere Verletzungen zu und drohte mit dem Tod, falls sie ihn betrügen sollte. Weiterlesen ⮕

KPÖ-Chefin mailt Bürgermeisterin wegen NovemberpogromeKPÖ-Chefin Elke Kahr mailte Bürgermeisterin Rosen anlässlich des 85. Jahrestages der Novemberpogrome und bittet um persönlichen Austausch. Weiterlesen ⮕