Lawine bei Zermatt: Drei Tote, darunter eine US-Amerikanerin

Drei Personen haben die riesige Lawine bei Zermatt nicht überlebt, darunter offenbar eine junge US-Amerikanerin. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Eine Person wurde lebend gefunden. In einer riesigen Lawine sind bei Zermatt in der Schweiz am Ostermontag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eine vierte Person sei lebend gefunden worden, berichtete die Polizei im Kanton Wallis am späten Abend. Ob sich weitere Personen unter den Schneemassen befinden, war zunächst unklar.

Laut dem Rettungschef lagen aber keine Vermisstenmeldungen vor. Die Suche wurde vorerst eingestellt. Die Polizei wollte die Lage Dienstagfrüh neu beurteilen. Über die Nationalität der Opfer und den Zustand der verletzten Person machte die Polizei zunächst keine Angaben. US-Sender berichteten, dass ein US-Teenager unter den Opfern se

