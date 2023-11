Lanzenkirchen: „Genussmarkt“ erwartet Sonderauflage im Dezember

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er letzte „Kleine Genussmarkt“ fand an diesem Wochenende statt, doch im Dezember wird es am Hauptplatz weihnachtlich: Der „Kleine Advent“ wird fortgesetzt. Von März bis Oktober läuft der „Kleine Genussmarkt“ immer. Bei der letzten Ausgabe des Jahres standen neben den kulinarischen Schmankerl und Weinen der lokalen Selbstversorger vor allem Sturm und Maroni im Fokus.

spusu-Challenge: Lanzenkirchen wieder „König der gesammelten Minuten“Auch heuer hängte der Ort in seiner Kategorie die Mitbewerber aus dem Bundesland ab. Bei einer anschließenden Verlosung gewann die Gemeinde 5.000 Euro. Weiterlesen ⮕

Neuer Wirt für Bad-Gastro in Wiener Neustadt gefundenAndreas Kainz von der „Taverna KaHof“ in Lanzenkirchen präsentierte sich bei Hearing am besten. Weiterlesen ⮕

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf der NiedereWährend der alte Sessellift weiterhin stillsteht, bereitet man sich auf der Niedere bereit auf die kommende Wintersaison vor. Beim VOL.AT-Lokalaugenschein auf der Niedere stand die kleine rote Pistenraupe bereits bei der Bergstation bereit. Auch die orangen Sicherheitsnetze bei einem der Lifte waren aufgestellt. Auch auf der Website der Bergbahnen wird schon informiert:"Das Skigebiet Niedere ist über die Seilbahn in Bezau erreichbar. Bei ausreichender Schneelage sind die Schlepplifte Niedere Mulde und Niedere Kopf in Betrieb", liest man dort bereits. Weiterlesen ⮕

Drei chinesische Astronauten zurück auf der ErdeEs ist der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Raumstation „Tiangong“ Anfang des Jahres. Weiterlesen ⮕

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕